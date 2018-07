Hoe bereidt de koningin van het Zomercarnaval zich voor op de straatparade?

De grootste Caribische optocht van Nederland staat voor vanmiddag op het programma: de 33ste straatparade van het Zomercarnaval in Rotterdam. Duizenden dansers gaan in kleurrijke kostuums de straat op, aangevoerd door de koningin van het Zomercarnaval 2018: Priscilla Rehaen. "Als ik mijn kostuum aantrek, voel ik me echt een ander mens", vertelt ze.

De 25-jarige Rehaen van carnavalsgroep Jungle Boogie gaat het anders doen dan haar voorgangers. Ze danst mee tijdens de straatparade, traditioneel het populairste programmaonderdeel van het Zomercarnaval. Ze is zelf beroepsdanseres en vindt het zonde om alleen maar stil te staan op de praalwagen. "Als queen mag je best losgaan."

Op 14 juli werd ze verkozen tot koningin. "Ik zag het niet aankomen. Toen ik het eenmaal werd, dacht ik meteen: we hebben superveel werk voor de boeg." Met een groep van vijftig dansers heeft ze talloze uren geoefend op de choreografie.

Wij waren bij de laatste repetitie voor de straatparade. Hoe bereiden de koningin en haar dansgroep zich voor?