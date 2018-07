Belgische sire en Nederlandse majesteit langs koninklijke meetlat

Willem-Alexander heeft het als zevende Koning der Nederlanden op dit punt een stuk gemakkelijker. Hij vult zijn verbindende taak dan ook vooral sociaal en cultureel in. Gevoelige kwesties rond multiculturaliteit en diversiteit vormen daarbij politieke banenschillen.

Vanaf zijn aantreden als koning heeft Willem-Alexander zich strikt en consequent verre gehouden van politiek omstreden uitspraken. Filip probeert dat ook te doen; in tegenstelling tot zijn voorgangers Boudewijn en Albert. Die waarschuwden nog wel eens in scherpe bewoordingen voor de groeiende verdeeldheid in hun land.

Verwijzend naar de politieke prudentie van Filip gaf de machtige en tegen de monarchie gekante partij N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) van Bart de Wever, die nu deel uitmaakt van de Belgische federale regering, de koning vooralsnog het voordeel van de twijfel. De monarchie-specialist van de N-VA zei daarover zuinigjes: "Tot nu toe zijn er inderdaad nog geen ongelukken gebeurd."

Bedeesd en ingetogen

Het voetbalsucces van de Rode Duivels heeft Filip met enthousiasme omhelsd. In zijn rede op de Belgische nationale feestdag, die in het teken van het koninklijk lustrum stond, zei hij: "Ons nationale elftal heeft prachtig gestalte gegeven aan onze wapenspreuk: eendracht maakt macht." Uitgroeien tot een sociaal vaardige 'volkskoning' en sportieve 'juichkoning' als Willem-Alexander zal Filip niet snel. Daarvoor is hij te bedeesd en te ingetogen en spreekt hij te aarzelend Nederlands.

Belgen zijn geen Nederlanders. Willem-Alexander zei het bij het staatsbezoek van Filip aan ons land twee jaar geleden zo: "Wij Nederlanders weten dat we in de oren van onze Belgische buren soms wat luidruchtig kunnen overkomen." Intussen is de monarchie bij Willem-Alexander en Filip in veilige handen. Over enkele decennia kunnen prinses Amalia (14) en prinses Elisabeth (16) het stokje overnemen. Voor België zou dat de eerste keer zijn dat er een vrouw op de troon komt. Tot eind 1991 was dat verboden.