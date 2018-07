Opnieuw grote brand bij metaalbedrijf Waalwijk

Bij recyclingbedrijf Huiskes Metaal in Waalwijk is opnieuw een grote brand uitgebroken, met veel rookontwikkeling. De rookwolken zijn in de wijde omgeving zichtbaar, de wegen zijn afgesloten. Anderhalf jaar geleden is het bedrijf helemaal afgebrand. In de loods ligt veel brandbaar materiaal, getuigen melden dat er kleine explosies zijn te horen.

Er zijn veel extra blusvoertuigen ingezet, maar het pand lijkt niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden, dat gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het bluswater wordt uit de haven van Waalwijk gepompt. De rook trekt over de Bergsche Maas naar het Land van Heusden en Altena.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

100.000 kilo elektronisch afval

Bijna twee jaar geleden is er ook al een grote brand geweest in het pand. Omdat er in de loods maar weinig muren staan kon het vuur snel om zich heen grijpen. Het blussen werd bemoeilijkt doordat er net als nu veel brandbaar materiaal aanwezig was.

In 2016 en 2012 was er brand in een vestiging van het bedrijf in Tilburg. Bij de brand in 2016 werd ruim 100.000 kilo elektronisch afval geblust.