Slachtoffers schietpartij Barcelona waren bekenden politie

De twee Nederlanders die maandagochtend vroeg in Barcelona werden neergeschoten, zijn bekenden van de Nederlandse politie. Het gaat om twee mannen uit Schiedam. Een van de twee, de 23-jarige Jamal M., kwam bij de schietpartij om het leven, de ander raakte gewond.

Jamal M. was in aanraking met de politie geweest voor wapenbezit en diefstal. Hij is vorig jaar veroordeeld voor het bezit en handel in harddrugs.

De politie in Barcelona hield er al rekening mee dat er sprake is van een afrekening in het criminele milieu. De twee Nederlanders zouden in hun auto zijn beschoten kort nadat ze een nachtclub hadden verlaten. De dader zat op een witte motor.

Crimineel netwerk

Spaanse politieagenten vonden de twee Nederlanders gewond in hun auto. Jamal M. overleed ter plekke. Zayd K. werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. In de auto met een Duits kenteken zijn volgens de Spaanse politie twee vuurwapens aangetroffen.

De Spaanse politie heeft na het incident nog een aantal mensen uit de regio Rotterdam aangehouden, onder wie broers van de twee slachtoffers.

Een van hen is Oubayd K; die werd maandag na de aanslag bij een controle in Barcelona opgepakt. Hij stond internationaal gesignaleerd en zal aan Nederland worden uitgeleverd.