Volledige maansverduistering te zien, maar je moet wel goed zoeken

Om 21.30 uur is de maan opgekomen, maar was het nog niet helemaal donker. Vanaf 22.22 uur is de bloedmaan, zoals het verkleuringsverschijnsel wordt genoemd, op zijn helderst. Het kan geen kwaad zonder beschermingsbril naar de maan te kijken.

Tot kwart over 1

De bloedmaan is een klein uur echt goed te zien in Nederland. Daarna krijgt de maan weer wat meer licht, om vanaf 01.15 uur weer normaal te zijn.

De maansverduistering is een van de langste deze eeuw. De volgende keer dat de maan rood kleurt is op 21 januari volgend jaar. Deze maansverduistering duurt korter en is midden in de nacht.