Zo zie je straks de volledige maansverduistering

In totaal is de maan een uur en 43 minuten verduisterd. Toch kan je hem dan niet overal vandaan zien. Van de Weijgaert: "De verduistering is al een tijdje bezig als de maan hier in Nederland opkomt. Hij staat dan nog heel laag. Daarom kan je het best een hoge plek uitkiezen om te gaan staan, of een plekje met een wijde horizon gericht op het zuidoosten."

Bij een zonsverduistering moet je niet rechtstreeks naar de zon kijken, maar kun je het beste iets voor je ogen houden om het directe zonlicht te blokkeren. Bij een maansverduistering is dat niet het geval. Je kunt zonder problemen naar boven kijken. Met het blote oog is de maan zoals altijd goed te zien, maar Van de Weijgaert heeft nog wel een tip: "met een verrekijker zie je het nóg beter".

Na bijna een uur en drie kwartier is het voorbij. Dan valt er weer direct zonlicht op de maan en wordt hij weer langzaam wit. Op 21 januari volgend jaar kleurt de maan opnieuw een tijd rood. Het mooie is dat hij dan heel hoog aan de hemel staat. Maar om op dat moment een bloedrode maan te zien, moet je wel midden in de nacht je bed uit.