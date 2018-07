Defensie verlaat voorpost in Mali, medische zorg onder de maat

De Nederlandse militaire aanwezigheid in Mali wordt aangepast. De ongeveer twintig militairen die nu nog opereren vanuit de voorpost in Kidal gaan vooralsnog terug naar de internationale basis in Gao.

Defensie verlaat Kidal omdat de medische omstandigheden in het hospitaal daar zijn veranderd en niet meer voldoen aan de Nederlandse eisen. Dat heeft te maken met het nieuwe medische team dat het bestaande heeft afgelost en van mindere kwaliteit is.

De 10-1-2-keten

Defensie schrijft dat militairen die bij operaties rond Kidal gewond raken, worden geholpen in het hospitaal in Kidal. Dat gebeurt volgens de zogenoemde 10-1-2-keten. Die schrijft voor dat een pati├źnt binnen tien minuten eerste hulp ontvangt, dat er binnen een uur een arts aanwezig is en dat er binnen twee uur chirurgische hulp kan worden verleend.

Tot nu toe had het ziekenhuis in Kidal dat prima voor elkaar. De medische zorg wordt daar verleend door personeel uit Togo. Onlangs is er een rotatie van personeel geweest en volgens afspraak heeft Nederland daarna het zorgniveau geïnspecteerd.

Een Nederlandse traumachirurg heeft het ziekenhuis op 11 juli bezocht en geconstateerd dat het niveau nu onvoldoende is. Als gevolg daarvan heeft minister Bijleveld vandaag de terugtrekking van de Nederlandse militairen bevolen.