Mensen onwel door hitte in stilstaande treinen België

In Diegem, vlakbij Brussel in het Belgische Vlaams-Brabant, hebben 200 tot 300 mensen vastgezeten in een trein die is stil is komen te staan. De hoogspanning op de bovenleiding was weggevallen. Daardoor was ook de airconditioning in de trein uitgevallen, zeggen de Belgische Spoorwegen tegen diverse Belgische media.

De reizigers zullen te voet langs het spoor naar een nabijgelegen hotel worden begeleid, zegt een woordvoerder van de NMBS. De trein was vertrokken uit Gent en was op weg naar Tongeren.

Aan de gestrande passagiers wordt water uitgedeeld. De spoorwegen hadden al gewaarschuwd extra water mee te nemen: