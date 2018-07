Duitser krijgt tonnen voor opgegraven paardenhoofd

Een Duitser rechter heeft een boer uit de deelstaat Hessen een vergoeding van 773.000 euro toegewezen voor een Romeins paardenhoofd dat op zijn land werd gevonden. Archeologen vonden het bronzen onderdeel van een ruiterbeeld in 2009 en sindsdien werd er geruzied over een vergoeding.

Landeigenaren hebben in Duitsland recht op de helft van de waarde van archeologische vondsten. De man werd aanvankelijk 48.000 euro aangeboden, maar dat vond hij te weinig. Ook een compromisvoorstel van de rechter van een half miljoen sloeg hij af.

Veiling

Volgens kenners was het hoofd, 15 kilo zwaar en 59 centimeter lang, ooit onderdeel van een ruiterstandbeeld van keizer Augustus. Het werd in een put van elf meter diep gevonden, in een houten vat bedekt met molenstenen.

Om de waarde vast te stellen keek een taxateur wat soortgelijke beelden de afgelopen jaren opbrachten op veilingen. Zij schatte de waarde van het hoofd op 1,6 miljoen euro.

De deelstaat Hessen overweegt nog in hoger beroep te gaan. Het paardenhoofd moet na restauratie te zien zijn in Saalburg, een gereconstrueerd Romeins fort in Hessen.