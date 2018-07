Vandalen leggen kerkklokken Wezep het zwijgen op

Gerrit Jan Rens 🚒 @GerritJanRens

Baldadigheid of vernielzucht? De klokken van de @KruiskerkWezep zijn ingepakt met papier. 't Lijkt misschien leuk maar is heel gevaarlijk en bovendien op verboden terrein. Wij hebben aangifte gedaan @POL_Oldebroek en het papier verwijderd. Iets gezien of gehoord? Wij horen graag!