Huis van activiste Rosa Parks niet geveild maar mogelijk toch verkocht

Het huis waar de zwarte activiste Rosa Parks een tijdje woonde in de jaren vijftig heeft op een veiling niet genoeg opgebracht om verkocht te worden. Toch lijkt het er wel op dat het huis een nieuwe eigenaar krijgt, want volgens het veilinghuis heeft zich na afkoop toch nog een geïnteresseerde gemeld.

Rosa Parks was een zwarte vrouw die in Montgomery in de zuidelijke Amerikaanse staat Alabama woonde. In 1955 werd ze in een klap wereldberoemd toen ze weigerde om in de bus op te staan voor een witte medepassagier. Haar arrestatie leidde tot massale protesten tegen rassensegregatie en na een jaar werden gescheiden zitplaatsen voor diverse rassen ongrondwettig verklaard.

Onderduiken

Veel blanken namen het Parks niet in dank af dat ze voor haar rechten (niet) was opgestaan en ze was gedwongen onder te duiken. Dat deed ze in Detroit bij haar broer en zijn gezin van in totaal zeventien mensen. In het kleine houten huisje met één verdieping en een schuin dak waren maar drie slaapkamers en een badkamer.

In de loop der jaren kwam het huis leeg te staan en dreigde het te worden gesloopt. Om dat te voorkomen kocht Rosa's nichtje Rhea het huis voor 500 dollar. Ze gaf het vervolgens aan de Amerikaanse kunstenaar Ryan Mendoza. Die verscheepte het huis naar Berlijn en bouwde het opnieuw op in zijn tuin in de wijk Wedding.

Toeristische attractie

Het huis werd een toeristische attractie, maar Mendoza besloot toch om het weer naar Amerika terug te brengen. Daar staat het nu opgeborgen in containers te wachten op een nieuwe eigenaar.

De veiling leek uit te draaien op een teleurstelling, toen het minimumbedrag van een miljoen dollar niet werd gehaald, laat staan het gehoopte bedrag van drie miljoen dollar.

Tot opluchting van Mendoza nam na de veiling een potentiële koper contact op met het veilinghuis. Het was hem of haar onmogelijk gebleken om in te loggen en een bod te doen. De identiteit van deze mogelijke koper is niet bekendgemaakt. De verwachting is dat de deal over een paar dagen gesloten kan worden.