Miljoen minder twitteraars, aandeel keldert op beurs

De afgelopen drie maanden is het totaal aantal actieve twitteraars met een miljoen gedaald. Bij opening van de Amerikaanse beurs is dit direct terug te zien in de cijfers: het aandeel Twitter daalde met 14 procent.

Op dit moment heeft de socialemediagigant 335 miljoen maandelijkse gebruikers, tegen 336 miljoen in het vorige kwartaal. Twitter verwacht dat het aantal mensen die tweets versturen nog verder zal dalen met enkele miljoenen, schrijft het bedrijf in zijn kwartaalverslag. Dat komt door het blokkeren van miljoenen nep-accounts.

Verder verklaart het bedrijf de daling door de introductie van de nieuwe Europese privacywetgeving. Door deze wet zouden volgens Twitter minder mensen het platform gebruiken.

Winst

Dat het aandeel Twitter nu keldert heeft te maken met advertentie-inkomsten. Door minder actieve maandelijkse gebruikers zijn er minder inkomsten uit advertenties. Wel heeft Twitter 2,8 procent meer gebruikers dan in hetzelfde kwartaal in 2017.

Kijkend naar de omzet hoeft Twitter nog niet veel te vrezen. De omzet in het afgelopen kwartaal kwam neer op 711 miljoen dollar, wat 24 procent hoger is dan vorig jaar. Ook boekt het bedrijf voor het derde kwartaal op rij winst: er bleef afgelopen kwartaal 100 miljoen onder de streep over.