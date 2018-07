Familieleden van vermisten Griekse bosbranden opgeroepen dna af te staan

De Griekse politie vraagt familieleden van mensen die vermist zijn geraakt na de bosbranden van maandag dna af te staan. Het moet de identificatie van de slachtoffers versnellen.

Forensisch experts beschikken over tal verkoolde lichamen waar ze geen overeenkomstig dna van hebben. "We vragen daarom families zich te melden. We willen dit proces zo snel mogelijk afronden", zei Penelope Maniati namens de politie tegen de Griekse krant Kathimerini.

Na gisteren is het aantal doden door de bosbranden gestegen met drie, naar 86. Bij het onderzoeken van overblijfselen werd het dna van nog eens drie mensen aangetroffen, liet Nikos Karakoukis, hoofd van de forensisch experts, weten. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers.

Zoeken gaat door

Er wordt nog een onbekend aantal mensen vermist. Reddingsploegen doorzoeken huizen in het rampgebied, dat ten oosten van hoofdstad Athene ligt nabij havenstad Rafina. Op zee zoeken duikers en de kustwacht naar slachtoffers die in paniek het water in zijn gevlucht en verdronken. Zeker zes mensen zijn op die manier om het leven gekomen.

Over de oorzaak van de bosbranden wordt volop gespeculeerd. De Griekse minister van Openbare Orde Toskas zei gisteren dat er aanwijzingen voor waren dat de branden zijn aangestoken. Die aanwijzingen komen van satellietbeelden en onderzoek op de grond, verkondigde hij op een persconferentie.