'Inwoners rond doorgebroken dam Laos werden laat gewaarschuwd'

De Laotianen die wonen in het gebied waar maandag een dam doorbrak, zijn pas op het laatst gewaarschuwd door de autoriteiten. Dat hebben overlevenden verklaard tegenover de weinige journalisten die in het gebied worden toegelaten.

Het officiële dodental door de damdoorbraak staat momenteel op 27 en er zijn zeker nog 131 vermisten, maar correspondent Michel Maas verwacht dat het werkelijke aantal vele malen hoger ligt, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Maas: "Verslaggevers van de BBC die even konden rondvaren in gebied zeggen dat het dodental misschien nog wel oploopt tot 300".

Schrijnende verhalen

Ondertussen komen er schrijnende verhalen binnen van overlevenden. Zo sprak de BBC een ouderpaar dat voor hun ogen zag hoe twee dochters werden meegesleurd door het water toen hun boot omsloeg.

Dorpsbewoner Inpon Sivatan vertelde aan persbureau Reuters dat rond vier uur in de middag het dorpshoofd op zijn deur klopte met de boodschap dat het water in aantocht was. Een uur later overstroomde het dorp. "Het water kwam heel snel. Ik ben alles kwijt. Mijn huis, mijn varkens, mijn gewassen. Er was geen tijd om te ontsnappen", aldus Inpon.