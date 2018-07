Groot gebied Californië in lichterlaaie: duizenden mensen op de vlucht

Duizenden mensen zijn op de vlucht voor een enorme bosbrand in het noorden van Californië. Meer dan 11.000 hectare staat in brand en door de wind, droogte en hitte verspreidt het vuur zich snel.

Het vuur woedt nu in een heuvelachtig gebied waar weinig huizen staan. Maar door de hevige wind wordt verwacht dat ook bewoonde gebieden in de problemen zullen komen. Bewoners zijn daarom geëvacueerd naar nabijgelegen scholen. Op veel plekken is de elektriciteit uitgevallen.

Hoe dicht het vuur al bij bewoond gebied is, zie je in deze video: