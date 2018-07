Regio Varsseveld in de stank door brand bij afvalverwerker

Mensen in de omgeving van Varsseveld hebben nog altijd last van de brand die gisteren ontstond bij een afvalverwerker. Bij de brandweer komen klachten uit omliggende dorpen als Aalten en Lichtenvoorde binnen over stank, schrijft Omroep Gelderland. De brandweer is nog bezig met nablussen. Doordat er weinig wind staat blijft de rook langer hangen dan normaal.

Met kranen en shovels wordt het afval uit elkaar getrokken om vervolgens geblust te worden. Daardoor ontstaat extra rook, zegt de veiligheidsregio. Bij bedrijven in de omgeving zijn vrijdag luchtmetingen gedaan. Er kan vandaag zonder gevaar voor de gezondheid gewerkt worden. Ook de mensen die gisteren hun huis uit moesten, mogen weer terugkeren.