Voortvluchtige brandstichter in Heerlen opgepakt

De Limburgse politie heeft in Heerlen een voortvluchtige brandstichter opgepakt. De man werd ruim een half jaar geleden veroordeeld tot zeven jaar cel omdat hij in opdracht van iemand anders een bedrijfsgebouw in de as had gelegd en een poging tot brandstichting. Na zijn veroordeling was de 54-jarige man onvindbaar.

Vorige week zag een agent, die op dat moment vrij was, de voortvluchtige brandstichter lopen in Heerlen. Hij schakelde direct zijn collega's in, maar de man wist naar Duitsland te ontkomen. Afgelopen dinsdag werd hij weer gesignaleerd in Heerlen en alsnog opgepakt, schrijft 1Limburg.

Brievenbus afgeplakt

Tijdens het carnaval in 2015 stichtte de man brand in een bedrijfspand in Heerlen. Dat brandde helemaal af. Hij probeerde diezelfde dag ook een woonhuis in Kerkrade in brand te steken. Omwonenden roken een sterke gaslucht en alarmeerden de politie. De gaskraan in het huis bleek open te staan, terwijl alle ramen en deuren dicht waren en de brievenbus was afgeplakt.

De eigenaar van de panden, die opdracht had gegeven voor de brandstichting, probeerde de verzekering voor bijna 2,5 miljoen euro op te lichten. Hij kreeg een gevangenisstraf van acht jaar. De zwager van de brandstichter kreeg een taakstraf omdat hij als chauffeur was ingehuurd.