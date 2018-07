Duikers vinden lichaam vermiste jongen (11) in recreatieplas Oldenzaal

Bij de recreatieplas Het Hulsbeek in Oldenzaal is het lichaam gevonden van een jongen. Het gaat om het elfjarige kind dat sinds gisteren werd vermist, heeft de politie bevestigd.

De politie was sinds gisteravond naar de jongen op zoek. Nadat zijn fiets werd gevonden op de parkeerplaats van het recreatiegebied werd een gespecialiseerd dregteam met duikers ingezet.

Volgens RTV Oost woonde de jongen pas sinds kort in Nederland en kon hij niet zwemmen. De politie meldde in eerste instantie dat het ging om een jongen van tien. Dat klopte niet; hij was elf, zegt de politie nu.

Ook vannacht doorgezocht

Gisteravond en vannacht is er doorgezocht. Rond vijf uur vanmorgen werd het lichaam gevonden. Het gebied is later vanmorgen weer vrijgegeven voor recreanten.

Eerder deze maand verdronk er bij Het Hulsbeek al een twintigjarige man. De politie sprak daarbij van een noodlottig ongeval.