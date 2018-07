Friese bruggen weer open, maar nieuwe problemen verwacht

Vanochtend worden de meer dan zeventig provinciale bruggen in Friesland weer in gebruik genomen. De provincie besloot gisteravond alle bruggen gesloten te laten. Door de warmte waren een aantal bruggen uitgezet, waardoor ze niet meer open konden. Ook begaf de technische installatie het op enkele plekken.

Op vijf bruggen over het Van Harinxmakanaal tussen Harlingen en Leeuwarden is de hele nacht water over het wegdek gepompt om ze te koelen. Dat is gelukt, want deze ochtend worden de bruggen weer bediend.

Inspecties

Vanwege de hitte worden er ook vandaag problemen met de bruggen verwacht. De provincie probeert dat zoveel mogelijk voor te zijn. "Alle bruggen worden vanmorgen geïnspecteerd", zegt Remco Wahle van Provinciale Waterstaat Fryslân. "Als staal eenmaal uitgezet is door de warmte duurt het uren om dat weer te laten krimpen. We hopen dus al voor die tijd in te kunnen grijpen."

De provincie kan niet garanderen dat alle wateren voor watersporters bereikbaar zijn, omdat sommige bruggen door gemeenten worden beheerd en die kunnen een ander beleid voeren.