Noord-Korea draagt 55 kisten met resten Amerikaanse soldaten over

De Koreaanse Oorlog tussen het communistische noorden en het door het westen gesteunde zuiden van Korea duurde van 1950 tot medio 1953. Na het conflict tekenden Noord- en Zuid-Korea een wapenstilstand, maar nooit een vredesverdrag.

Het conflict kostte miljoenen mensen het leven. 36.000 Amerikaanse militairen sneuvelden in de strijd, zo'n 7700 Amerikanen zijn als vermist opgegeven. De resten van zeker 5300 Amerikaanse militairen zouden nog in Noord-Korea zijn.

Resten onderzocht

Ze zijn begraven in massagraven of liggen nog op de voormalige slagvelden op het platteland. Geregeld zou in Noord-Korea nog resten van soldaten worden aangetroffen bij het omploegen van de grond voor landbouw of bouwprojecten. In 2007 droeg Noord-Korea voor het laatst stoffelijke overschotten over aan de VS.

Woensdag komen de kisten met de resten aan in de VS, waar ze met een speciale plechtigheid worden verwelkomd. Vervolgens vliegen ze door naar Hawaï. Daar wordt onderzocht of de resten daadwerkelijk van Amerikanen zijn of eventueel van andere geallieerde troepen die meevochten in de Koreaanse Oorlog.