Hitte en droogte: reparaties op wegen na warmste nacht ooit

Warmste nacht ooit in Nederland

In Nederland is afgelopen nacht de warmste nacht ooit gemeten. De temperatuur kwam in De Bilt niet onder de 23,6 graden. Het record van 2004 is daarmee gebroken: die nacht werd het niet koeler dan 20,8 graden. In Maastricht bleef het in 2012 's nachts warmer, maar officiële records worden altijd gemeten aan de hand van gegevens van het weerstation in De Bilt.

Komende nacht wordt opnieuw een tropennacht verwacht, met temperaturen tussen de 20 en 22 graden.

Kinderen uit hete auto's bevrijd

Het kwik liep gisteren op sommige plaatsen op tot boven de 35 graden, maar dat weerhield sommige ouders er niet van hun kinderen alleen achter te laten in de auto. In Ter Aar, Zuid-Holland, en Assendelft, Noord-Holland, greep de politie in na meldingen van voorbijgangers.

In Ter Aar waren twee kinderen opgesloten in een snikhete auto die geparkeerd stond bij een supermarkt. Hun vader, een man van 38, is aangehouden. Ook in Assendelft was de ouder van het kind even boodschappen doen, melden lokale media. Toen het kind uit de auto werd bevrijd, was het bezweet en niet goed aanspreekbaar.

De incidenten zijn gemeld bij Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling.

Noodweer boven Nederland

Na dagen van droogte, trokken gisteravond ineens zware buien met windstoten over Nederland. Op plaatsen in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant viel in korte tijd veel regen en raakten gebouwen en bomen beschadigd door windstoten.

In Rotterdam kwam iemand om het leven door het noodweer. Hij zat in een auto waar een boom op viel. Een tweede inzittende is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Verder kreeg de brandweer in Rotterdam 150 meldingen van wateroverlast, omgewaaide bomen en afgebroken takken.