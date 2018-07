Wekdienst 27/7: langste maansverduistering en laatste bergrit in Tour

En dan nog dit:

Per week 4,5 miljoen bekers ijs vullen, en nóg is het niet genoeg: door de tropische hitte wordt er nu zoveel ijs verkocht, dat de ijsfabriek van Unilever alle verloven ingetrokken heeft. Er worden 4,5 miljoen bekers ijs per week gevuld. "Wat we normaal in een maand verkopen, gaat nu weg in een week", zegt Joost Houben, 'hoofd ijs' van het bedrijf.

De hitte en toenemende vraag betekent niet dat de consument nu opeens alles aanneemt. We worden steeds kritischer, en willen weten wat er in het ijs zit. "We zien een groeiende vraag naar bijvoorbeeld biologisch ijs. Maar we hebben ook een vegan-ijsje, dat is lactose- en glutenvrij."