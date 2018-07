Alle provinciale bruggen in Friesland gesloten vanwege de hitte

Alle provinciale bruggen in Friesland worden in verband met de hitte niet meer bediend. De provincie is donderdagavond begonnen met het koelen van de bruggen. Vrijdagochtend wordt bekeken of er weer bruggen kunnen worden geopend.

Het betekent voor watersporters dat ze sommige plekken niet meer kunnen bereiken of moeten omvaren. Door de warmte zetten de bruggen uit, waardoor ze niet meer open kunnen. Door het koelen hoopt de provincie dat ze vrijdag weer kunnen worden geopend.

Eerder was al besloten om de bruggen bij Kiesterzijl en Dronryp, de stationsbrug bij Franeker en de brug Noarder Alde Wei niet meer te bedienen. Dat geldt nu dus voor alle provinciale bruggen.