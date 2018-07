13.000 huishoudens in Gelderland zonder stroom na blikseminslag

Een deel van de huishoudens in het Land van Maas en Waal in Gelderland zit zonder stroom. Volgens netbeheer Liander gaat het om ruim 13.000 aansluitingen.

Huishoudens in de plaatsen Afferden, Alphen, Altforst, Appeltern, Batenburg, Beneden-Leeuwen, Bergharen, Boven-Leeuwen, Druten, Horssen, Maasbommel, Wamel en Winssen hebben er last van.

Omroep Gelderland meldt dat de storing ontstaan is in een elektriciteitsstation in Druten. De bliksem was ingeslagen. Ook was er even een brandje.

Monteurs zijn bezig de storing te verhelpen. Liander durft niet te zeggen wanneer er weer stroom is.