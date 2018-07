Palestijn steekt in op Israëliërs op de Westoever

Op de Westelijke Jordaanoever heeft een Palestijn drie Israëliërs verwond met een steekwapen. De aanvaller sloeg toe in een nederzetting ten noorden van Jeruzalem. Hij is doodgeschoten, meldt het Israëlische leger. Volgens Israël Radio gaat het om een jongen van 16, maar Palestijnse bronnen spreken over een man van 18.

Twee van de slachtoffers, mannen van 50 en 30, zijn er slecht aan toe. De derde kon ter plekke worden behandeld, meldt de krant Haaretz. Allen zijn burgers.

De aanval was in de nederzetting Geva Binyamin, ook bekend onder de naam Adam. De Palestijn sprong over een hek, rende zo'n 300 meter en stak de eerste voorbijganger die hij tegenkwam, schrijft de Jerusalem Post. Inwoners van de nederzetting hebben het advies gekregen binnen te blijven.

De afgelopen jaren zijn er veelvuldig dergelijke aanvallen geweest, maar de afgelopen maanden was het aantal juist gedaald.