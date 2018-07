Onweer trekt over Nederland, dode in Rotterdam door omgewaaide boom

Zware buien met windstoten trekken vanuit het zuiden over Nederland. Inmiddels trekt het noodweer over Zuid- en Noord-Holland.

In Rotterdam is iemand omgekomen. Het slachtoffer zat in een auto waar een boom op viel. Een tweede inzittende is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De boom brak. Het bovenste deel belandde op de auto: