Staatssecretaris in beroep tegen nieuwe beoordeling Armeense kinderen

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid blijft erbij om twee Armeense kinderen uit Amersfoort uit te zetten. De rechter vindt dat hij hun asielaanvraag opnieuw moet beoordelen, maar Harbers gaat tegen de uitspraak in beroep.

De 12-jarige Lili en 13-jarige Howick kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland. Hun moeder streed jarenlang voor een verblijfsvergunning, maar vorig jaar besloot de bestuursrechter dat het gezin uitgezet mocht worden.

De moeder is inmiddels in Armeniƫ. Haar kinderen liet ze achter bij een bevriend gezin in Amersfoort, schrijft RTV Utrecht.

De bestuursrechter kwam eerder deze maand tot het oordeel dat de aanvraag van Lili en Howick moet worden herzien. De Raad voor de Kinderbescherming had voorwaarden gesteld aan de terugkeer van de twee naar Armeniƫ. Bij de aanvraag was daarmee te weinig rekening mee gehouden.

De staatssecretaris wees eind mei de asielaanvraag van de kinderen af.