Personeelstekort in de wijkzorg: hoe wordt het opgelost?

Een op de drie wijkzorgorganisaties heeft het zomerrooster niet rond gekregen. Hoe krijg je die roosters toch gevuld? Bij zorggroep Samen in Schagen werd al in het voorjaar duidelijk dat er in de zomer een personeelstekort zou zijn. De zorggroep heeft een speciaal team samengesteld om te zoeken naar meer mankracht.

Een van de opties was het inzetten van kantoorpersoneel. Van de 1600 medewerkers op kantoor draaien er nu tien mensen mee in de wijkzorg. "We moesten met originele oplossingen komen", zegt Marleen van Eldik, programmamanager bij Samen. Ze is een van de medewerkers die nu bijspringt in de wijkzorg. Net als al het andere kantoorpersoneel dat nu meehelpt in de zorg, heeft zij wel een verpleegkunde opleiding afgerond.

Mevrouw van Tienderen, een van de cliënten van Van Eldik. klaagt niet. "Het is wel te merken dat het soms iets later is, maar daar is niks aan te doen. Er is gewoon een tekort." Ook meneer Van Onna merkt dat de medewerkers soms later zijn: "Maar ik heb daar wel begrip voor."

In de video hieronder vertelt Marleen dat ze het contact met de cliënten in de zorg weer erg fijn vindt,