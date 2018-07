Primeur in Beekse Bergen met geboorte van okapi

In safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is voor het eerst een okapi geboren. Dat is bijzonder. Okapi's komen zowel in de natuur als in dierenparken in Europa weinig voor.

"De pasgeboren okapi zal voorlopig nog in de kraamstal van Beekse Bergen blijven", laat een woordvoerder van de Beekse Bergen aan Omroep Brabant weten. "Moeder Abeni heeft daar een nest voor haar jong gemaakt." De okapi is een meisje en heet Zaïre.

Bezoekers kunnen het dier wel bekijken, via een beeldscherm in het binnenverblijf. "Maar het zal nog even duren voordat Zaïre haar nest zal verlaten en zelfstandig naar buiten zal gaan."

Okapi's zeldzaam

Okapi's komen in de natuur alleen voor in het noorden van Congo. De dieren worden bedreigd in hun voortbestaan door stropers en het verdwijnen van hun leefgebied. Ook in dierenparken zijn okapi's zeldzaam. In Europese dierenparken zijn er maar 72. Eind oktober werd nog een okapi geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Okapi's lijken het meest op giraffen en worden ook wel bosgiraffen genoemd. Beide hebben een lange nek en staan hoog op hun poten.