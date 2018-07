Brand bij afvalverwerker Varsseveld onder controle

De brand bij afvalverwerker Terhorst in Varsseveld, in de Achterhoek, is onder controle. Rond 17.15 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer verwacht voorlopig nog bezig te zijn met nablussen.

De brand brak vanmiddag door nog onbekende oorzaak uit in een berg van zo'n 1500 kuub huishoudelijk afval. Metershoge vlammen waren er te zien en dikke, zwarte rookwolken. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Tientallen brandweerlieden kwamen in actie om de brand te bestrijden. Drie van hen raakten tijdens het blussen onwel door de hitte. Na een korte pauze konden ze verder met hun werk.

Lak aan regels

De afvalverwerker in Varsseveld is omstreden. Twee weken geleden bleek bij een grote controle van verschillende overheden dat het bedrijf het niet zo nauw neemt met de veiligheidsregels.

Eind vorig jaar was er ook al brand bij Terhorst. De oorzaak van de brand van vandaag is nog niet bekend.