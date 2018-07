Cartoonist ontslagen om varkensafbeelding Netanyahu

De Israëlische cartoonist Avi Katz is ontslagen om een tekening waarbij hij premier Netanyahu en andere leden van de Likudpartij afbeeldt als varkens. Bovenin de cartoon staat de beroemde zin uit Animal Farm van George Orwell 'All animals are equal, but some are more equal than others'. (Alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere.)

De cartoon verscheen in het weekblad Jerusalem Report en is een verwijzing naar de uitspraak van het Israëlische parlement van vorige week om wettelijk vast te leggen dat Israël een Joodse natiestaat is.

Daarin wordt onder andere bepaald dat het Hebreeuws exclusief de officiële taal wordt. Het Arabisch is voortaan een taal met een speciale status. De Arabische minderheid en andere critici in Israël noemen de wet discriminerend en racistisch. Arabische Israëliërs voelen zich daardoor gedegradeerd tot tweederangsburgers.

Katz maakte een tekening naar aanleiding van de selfie van de Likud-afgevaardigde Oren Chasan, die na het aannemen van de wet op de foto ging met Netanyahu en andere politici van Likoed.