Imran Khan eist verkiezingszege Pakistan op

In Pakistan heeft Imran Khan, de leider van de Pakistaanse Beweging voor Gerechtigheid (PTI), de zege opgeëist van de verkiezingen van gisteren. In een televisietoespraak beloofde hij een nieuw Pakistan.

"Dankzij God hebben we gewonnen en hebben we succes geboekt, en als God wil zullen we een voorbeeld stellen", zei de voormalig cricketheld. Hij zei ook dat hij goede handelsbetrekkingen met India nastreeft en samen met India de kwestie Kashmir wil oplossen.

Khans uitspraken komen voor de bekendmaking van de officiële uitslag door de kiescommissie. Volgens verscheidene tv-stations heeft Khan een comfortabele voorsprong en kan de zege hem niet ontgaan. De voorspelling is dat de PTI 119 van de 270 zetels in het Pakistaanse parlement krijgt. Om alleen te regeren heeft een fractie 137 zetels nodig.

Khan werd een nationale sportheld toen hij als aanvoerder van het Pakistaanse cricketteam in 1992 de wereldtitel greep. Hij ging later in de politiek en voerde onder meer oppositie tegen het bewind van generaal en president Musharraf. In 2007 werd Khan onder huisarrest geplaatst.

Khans verkiezingsbelofte van een nieuw Pakistan heeft waarschijnlijk vooral weerklank gevonden onder de jonge kiezers. Van de 200 miljoen Pakistanen is 64 procent onder de dertig.

Vertraagd

Toen de helft van de stemmen geteld was, ging Khan aan kop met een voorsprong in 113 kiesdistricten, gevolgd door 66 voor de Moslim-liga van de afgezette premier Sharif, die nu wegens corruptie een gevangenisstraf uitzit. Op de derde plaats staat de Pakistaanse Volkspartij, met ruim 40 zetels. De leider van die partij is de zoon van de vermoorde premier Benazir Bhutto.

De Moslimliga en vier kleinere partijen beklagen zich over manipulatie van de uitslag en fraude. Volgens die partijen heeft het leger Khan aan de overwinning geholpen.

Shahbaz Sharif, de broer van de vorige premier die de Moslimliga nu leidt, zei dat de democratie met deze verkiezingen tientallen jaren is teruggeworpen.

Het tellen van de stemmen werd vertraagd door technische storingen in het elektronisch telsysteem. Daardoor moest handmatig worden geteld.