Pistool Seyss-Inquart geschonken aan Bevrijdingsmuseum Zeeland

Het priv├ępistool van Arthur Seyss-Inquart is opgedoken bij het Bevrijdingsmuseum Zeeland. De dochter van een tolk heeft het geschonken aan het museum in Nieuwdorp.

Dat geeft het morgen aan het Nationaal Militair Museum Soesterberg dat het pistool op echtheid heeft onderzocht. Daar is ook het uniform van de Rijkscommissaris - Hitlers vertegenwoordiger in bezet Nederland - te zien.

Royal Welsh Fusiliers

Het pistool komt uit de nalatenschap van een tolk die aanwezig was bij de arrestatie van Seyss-Inquart. Die tolk meldde zich na de bevrijding van Brabant bij de Royal Welsh Fusiliers als vertaler. Dat regiment beheerde een wachtpost bij de Elbe, die veel Duitse en Nederlandse collaborateurs probeerden over te steken toen duidelijk werd dat de Duitsers de oorlog hadden verloren.

De Britse kapitein Roberts onderschepte daar een auto met hoge Duitse officieren. Eentje stapte uit en vroeg om het voertuig door te laten omdat Seyss-Inquart in de auto zat.

Souvenir

Roberts gelastte Seyss-Inquart uit te stappen en fouilleerde hem. Daarbij vond hij een klein pistool in zijn achterzak en nam dat af. De nazi werd gearresteerd. De tolk kreeg het pistool als souvenir mee, schrijft Omroep Zeeland. Tot zijn dood bewaarde de man het wapen thuis, waarna het bij een van zijn kinderen terechtkwam.

In 1989 dook al een ander pistool van Seyss-Inquart op tijdens een inleveractie voor illegale wapens. Een verzetsman had het na de bevrijding gevonden in Seyss-Inquarts bureau in een bunker op landgoed Clingendael in Den Haag. Een familielid van de verzetsman leverde het tientallen jaren later in.