'Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet bang ben'

De afgelopen dagen was het rustig aan de grens door een wapenstilstand, bemiddeld door Egypte. Maar vannacht laaide het conflict weer op. Al maanden is het onrustig in Gaza. Sinds eind maart zijn er demonstraties aan de grens met Israël. Bij die protesten zijn meer dan 130 Palestijnen om het leven gekomen.

In Israël zijn de meningen verdeeld over hoe het leger nu moet reageren op de brandende vliegers en mortiergranaten uit Gaza. Een deel van de bevolking vindt dat er harder moet worden ingegrepen. Tot nu toe reageert Israël vooral met aanvallen op Hamas-doelwitten in Gaza.

Ook in de kibboets hoor je verschillende geluiden. Nikita Soumrov (24) woont al bijna zijn hele leven in Nahal Oz. Hij is blij met de acties van het Israëlische leger. "Ik denk dat we Hamas hebben laten zien hoe sterk ons leger is. Israël heeft Hamas weer even op zijn plek gezet." Maar hij gelooft niet dat het een grootschalig militair conflict moet worden. "Dat is voor beide partijen niet gunstig."

"Oorlog is de allerlaatste optie", zegt Danny Rahamim. "Ik geloof niet in oorlog, er zijn zoveel andere opties. Organiseer bijvoorbeeld een internationale conferentie om een oplossing te zoeken. Ik hoop dat mijn regering de eerste stap gaat zetten om oorlog te voorkomen."