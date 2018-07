Honderden migranten bestormen Spaanse enclave Ceuta

Al jaren proberen vooral jonge mannen uit Afrikaanse landen die onder de Sahara liggen de Europese Unie te bereiken via een van de twee Spaanse enclaves in Marokko. De een is Ceuta, de ander Melilla. Om deze kuststeden staan hoge hekken, maar dat weerhoudt migranten er niet van telkens weer een poging te wagen om binnen te komen.

De massale poging van vandaag is de grootste van de afgelopen tijd. Sommige media spreken zelfs van de grootste uit de geschiedenis