Haven van Rotterdam voelt de energietransitie

De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in de eerste zes maanden van dit jaar gedaald, met meer dan 2 procent. De containeroverslag nam wel toe, maar er werd fors minder ruwe olie en steenkool overgeslagen. Volgens het Havenbedrijf is dat onder meer het gevolg van de energietransitie en de dalende vraag naar fossiele brandstoffen.

De overslag van ruwe olie daalde 7,6 procent, de kolenoverslag zelfs met bijna 12 procent. Belangrijkste redenen voor de verminderde aanvoer is de sluiting van kolengestookte energiecentrales, lagere energieproductie bij centrales die nog wel open zijn en minder vraag naar cokeskolen voor de staalindustrie.

De Rotterdamse haven doet het daarmee ook een stuk slechter dan de Antwerpse haven. De overslag groeide bij de Zuiderburen met 6,5 procent.

Biomassa

De overslag van LNG (vloeibaar gas) en biomassa daarentegen is meer dan verdubbeld. De volumes zijn echter nog klein in vergelijking met die van olie en kolen. Zo is is er bijna 51 miljoen ton olie en 12,3 miljoen ton kolen overgeslagen tegen bijna 2 miljoen ton LNG.

Biomassa groeit spectaculair met 187 procent, maar het gaat nog om hele bescheiden hoeveelheden. Dat is het gevolg van problemen met het lossen en afhandelen van biomassa bij één van de centrales in het achterland, anders zou de groei groter zijn.

Containeroverslag

De containeroverslag groeide met bijna 6 procent. Er werden 4,2 miljoen containers overgeslagen, tegen 3,9 miljoen een jaar geleden. In containers heeft de Rotterdamse haven ten opzichte van andere havens in het zeegebied van het Duitse Hamburg tot het Franse Le Havre marktaandeel gewonnen. Rotterdam neemt 31,2 procent van de containeroverslag in het gebied voor zijn rekening.

De containeroverslag in de haven van Antwerpen groeide overigens sterker. In Rotterdam bedroeg de groei in aantallen TEU, de standaardcontainers van 20 voet, met 6,2 procent, in Antwerpen met 8,3 procent.

De handelsconflicten tussen de VS, China en de EU, importheffingen en handelsquota, en de dreigende brexit en onduidelijkheid over een handelsakkoord tussen het verenigd Koninkrijk en de EU zorgen voor onzekerheid rond de groei van de wereldhandel. Volgens het Havenbedrijf heeft de Rotterdamse haven daar vooralsnog niet onder te lijden, maar het bedrijf volgt de ontwikkelingen "nauwlettend".