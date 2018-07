Grondwater moet zeldzame prehistorische beekprik redden

Waterschap De Dommel pompt dagelijks 1000 kuub grondwater in beek De Reusel om de zeldzame beekprik te redden. Op een aantal belangrijke plekken viel het water bij Hilvarenbeek afgelopen weekend droog. Het prehistorische visje (Lampetra planeri) wordt met uitsterven bedreigd.

"Deze vis leeft zes of zeven jaar als larve en daarna ongeveer een jaar als vis. Hij plant zich voort en gaat daarna dood. Als de beek opdroogt, zijn alle larven dood en sterft de hele populatie uit", vertelt watergraaf Peter Glas.

Het grondwater is eigenlijk bestemd voor de landbouw. Maar met deze extreme droogte kan het even niet anders: de vissen moeten beschermd worden. "Onze mensen zijn overal in het veld. Zeldzame vissen die bijna dood zijn, worden gevangen en uitgezet in andere wateren en beken. Maar kleinere visjes, schelpen en krabbetjes gaan dood. Je kunt niet alle dieren redden", zegt Glas tegen Omroep Brabant.