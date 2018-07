Geen bezoeker krijgt hetzelfde verhaal in Paleis Noordeinde

Terwijl de koning met zijn gezin vakantie viert, zullen de komende vier zaterdagen in totaal 10.000 nieuwsgierigen door zijn werkpaleis lopen.

Voor het derde jaar zijn Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen open voor het publiek. Opnieuw waren de kaarten voor het werkpaleis razendsnel uitverkocht: zeven uur nadat de website was opengesteld. Voor de Koninklijke Stallen zijn nog wel kaarten beschikbaar.

De koning krijgen de bezoekers niet te zien tijdens hun bezoek. Wel zijn lakeien, telefoniste, schilder, chauffeur, administratief medewerker en leden van de hofhouding. Zij zijn de vertellers in de verschillende vertrekken. Iets waar ze de afgelopen maanden in getraind zijn, vertelt Laura Smeets van de Dienst Koninklijk Huis, tijdens een rondleiding voor de pers. Zij coördineert de openstelling.

Uitnodigingen

Mogen de personeelsleden ook ingaan op vragen van bezoekers over hun werk en wat ze meemaken? 'Absoluut,' zegt Smeets, 'Ze mogen vrij vertellen. In eerste instantie over de ruimte waarin ze staan, maar ze vertellen ook over hun vak en over de afdeling waarvoor ze werken. Leden van de hofhouding vertellen bijvoorbeeld welke uitnodigingen worden aangenomen door de koning en welke niet. De schilder kan goed vertellen over het vakwerk dat hier te zien is. Daarom zal geen bezoeker hetzelfde verhaal horen, het ligt er maar aan wie ze treffen als verteller.'

Ze wijst naar een gemarmerde pilaar in de vestibule. 'Zien jullie een klein stukje onder het plafond die ader lopen? Als je goed kijkt zie je dat de schilder een locomotiefje heeft geschilderd, in plaats van een marmerader. Zo zijn er bij renovaties wel meer grapjes verstopt in dit paleis.'