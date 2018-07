Bewoners zorgcomplex Zwijndrecht geëvacueerd na mislukte plofkraak

Tientallen bewoners van een zorgcomplex in Zwijndrecht zijn vanwege een mislukte plofkraak door de politie geëvacueerd. De buurt is afgezet.

Voor het pand ligt een achtergelaten zwarte plastic zak waar mogelijk explosieve stoffen in zitten. De EOD is opgeroepen. De tas is waarschijnlijk gebruikt bij een mislukte plofkraak op een geldautomaat in winkelcentrum Walburg. Dat blijft voorlopig dicht.

De politie neemt geen risico. "We weten niet wat er in de tas zit, daarom wordt het complex nu ontruimd", zegt een woordvoerder tegen RTV Rijnmond.