Hitte en droogte: kwik naar 36 graden en dreigend watertekort

Noodweer in Losser

Het is niet overal de hele tijd droog. Soms valt er plaatselijk neerslag en als het dan regent, regent het ook goed. In het Overijsselse Losser viel gisteravond in een uur tijd net zoveel regen als er normaal in ongeveer een maand. Door het noodweer kwamen veel straten onder water te staan.

Ook in Enschede, De Lutte en Overdinkel viel heel veel regen, meldt RTV Oost. De brandweer moest meerdere keren uitrukken. In een uur tijd viel er zo'n 65 millimeter regen. Dat is volgens NOS-weerman Gerrit Hiemstra "echt veel". Delen van Limburg werden eveneens getroffen door hoosbuien. Ook daar leidde het vele water tot overlast,