Wekdienst 26/7: Uitspraak in mishandelingszaak Vindicat en Tour naar Pau

Goedemorgen! Vandaag doet de rechter uitspraak in mishandelingszaak bij studentenvereniging Vindicat en de Tour de France gaat richting Pau.

Vooral in het noorden en oosten komen wat wolkenvelden voor, met misschien ook lokaal een bui. Overdag schijnt al vrij snel overal geregeld de zon. Het wordt daarbij opnieuw zeer heet, met dieper landinwaarts uiteindelijk 36 of 37 graden. Later in de middag of 's avonds kan plaatselijk er zich plaatselijk een onweersbui ontwikkelen.