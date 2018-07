Wijkzorg zet kantoorpersoneel tegen gaten in zomerrooster

Mensen die thuis verpleegkundige zorg ontvangen, krijgen komende weken mogelijk kantoorpersoneel over de vloer of zijn meer afhankelijk van hun familieleden. Een op de drie wijkzorgorganisaties heeft het zomerrooster namelijk niet rond gekregen: voor honderden fulltime vakantiebanen zijn definitief geen mensen gevonden. Dat blijkt uit informatie die 63 wijkzorg-organisaties deelden met de NOS. Die organisaties bedienen tezamen minstens 281.000 cliënten.

Overal werkt het vaste personeel extra uren en bij tientallen organisaties worden geen nieuwe cliënten meer aangenomen als er niet genoeg krachten zijn. Oplossingen zoekt men vooral in het werven van personeel via uitzendbureaus en opleidingen. Zo werden studenten geneeskunde en HBO-V aangemoedigd in te vallen.

Speeddaten

Soms gebeurt de werving creatief, bijvoorbeeld met speeddatesessies. Een kwart van de ondervraagde zorgbedrijven laat het kantoorpersoneel meewerken bij cliënten gedurende de zomer. Ook gaat een deel van de organisaties in gesprek met familieleden, of zij tijdelijk meer taken kunnen overnemen.

Een enkele organisatie probeert het door uitzendkrachten in de zomermaanden twee euro per uur meer te betalen, mits ze de volle twee maanden beschikbaar zijn. Alles om het personeelstekort te bestrijden en de cliënten te kunnen bedienen.

Terminaal

Het grote personeelstekort in de zomer wordt bevestigd door Actiz, de branchevereniging voor zorg aan ouderen en chronisch zieken. Actiz benadrukt dat verpleegkundige handelingen altijd, ook in de zomer, worden uitgevoerd door verpleegkundigen zelf.

Vice-voorzitter Jacqueline Joppe: "Alle zorgorganisaties geven prioriteit aan mensen die terminaal zijn en mensen die uit het ziekenhuis worden ontslagen en acuut wijkverpleging nodig hebben. Dit kan dus betekenen dat in de zomermaanden andere mensen iets langer dan normaal moeten wachten op hulp en ondersteuning. Deze maatregelen maken het mogelijk dat zo veel mogelijk mensen de zorg krijgen die zij dringend nodig hebben."

Onvervulbare vacatures

Het personeelstekort is ook buiten de vakantieperiodes groot, zeggen de zorgorganisaties. Bij de 63 organisaties die de NOS ondervroeg, staan normaal ruim 1500 fulltime banen open. In de zomer neem dat toe tot zeker 1630. Daarvan is zeker dat minstens 277 fte in de vakantie definitief open blijft staan. Dat zijn in de praktijk veel meer banen, omdat er in de wijkzorg vaak parttimers werken. Het betreft, naar gelang de grootte van de organisaties, tussen de 1 en de 60 onvervulbare vacatures per organisatie.

Zijinstromers

Cordaan, een grote zorgverlener in Amsterdam met 18.000 cliënten, verwacht het meest van zijinstromers. Naar eigen zeggen werkt dat goed. Ook wordt ingezet op hoogopgeleide statushouders en studenten. Verder is er een speciale wervingscampagne met eigen personeel in de hoofdrol. Ook andere organisaties flyeren volop en adverteren in lokale bladen en via sociale media.