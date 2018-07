Laatste zes sekteleden Hoogste Waarheid in Japan geëxecuteerd

In Japan zijn zes leden van de sekte van de Hoogste Waarheid geëxecuteerd. De sektarische beweging Aum Shinrikyo was verantwoordelijk voor de gifgasaanval met het zenuwgas sarin in de metro van Tokio in 1995.

Leden zijn ook veroordeeld voor een zenuwgasaanval in de stad Matsumoto in 1994 en voor de moord op een advocaat, zijn vrouw en hun baby in 1989.

Sekteleider Shoko Asahara en zes anderen werden eerder deze maand geëxecuteerd. Nu is van alle dertien sekteleden die in 2006 ter dood werden veroordeeld, het vonnis voltrokken.

Leden van de sekte Aum Shinrikyo geloofden dat de wereld binnenkort zou vergaan en dat alleen zij het zouden overleven.

Bij de aanval in Tokio kwamen dertien mensen om en raakten meer dan 6000 mensen gewond.

Bekijk een terugblik op de aanslag die de NOS drie jaar geleden maakte: