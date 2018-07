Vermiste Anouk van Luijk (19) gevonden op Cuba

De vermiste Anouk van Luijk is terecht. De 19-jarige vrouw verdween tijdens een vakantie op Cuba en was sinds zaterdag vermist.

Buitenlandse Zaken meldt dat ze in aanwezigheid van een medewerker van de Nederlandse ambassade is herenigd met haar ouders en dat het naar omstandigheden goed met haar gaat.

Buitenlandse Zaken is blij met de goede afloop en bedankt de Cubaanse autoriteiten en andere betrokkenen die geholpen hebben bij het zoeken naar Anouk.

Geen geld

De jonge vrouw had twee weken vakantie gehad op Cuba en zou zaterdag terugvliegen naar Nederland. Die dag had ze telefonisch contact met haar vader. In dat gesprek vertelde ze dat ze geen geld meer had en dat ze zich slecht voelde. Daarna werd niets meer van haar vernomen.

Haar vader maakte zich grote zorgen over zijn dochter omdat ze psychische klachten heeft. Hij vloog vandaag met de moeder van Anouk naar Cuba om daar een zoekactie te beginnen.