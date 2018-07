Jouw huis is een complete ravage na Airbnb-verhuur, wat nu?

Nog los van de vraag wie er gelijk heeft en wat een toereikende oplossing zou zijn, blijkt uit Stephans situatie wat de grenzen zijn van de deeleconomie. Consumenten die een probleem hebben met een echt bedrijf kunnen namelijk terecht bij organisaties zoals de Consumentenbond of bij de verschillende Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

Geen bescherming, geen oplossing

Lastiger wordt het om recht te halen wanneer twee particulieren een zakelijke transactie aangaan en daarbij botsen. Dit probleem hebben niet alleen gebruikers van Airbnb. Voor veilingsites als Marktplaats en andere (digitale) platforms waar mensen goederen of diensten uitwisselen, geldt hetzelfde.

Ontstaat er dan onenigheid, dan is er in Nederland geen laagdrempelige manier om dit op te lossen. De Consumentenbond bemoeit zich niet met conflicten tussen consumenten. De stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken ook niet. Woordvoerders van beide instanties erkennen desgevraagd dat de bescherming van consumenten achterloopt op de ontwikkeling van de markt.

Vangnet?

In de deeleconomie zijn particulieren steeds vaker gelegenheidsaanbieders, die zelf geen juridische afdeling hebben en niet altijd gewend zijn om bijvoorbeeld een zakelijke administratie bij te houden. Hoe goed een particulier beschermd wordt, hangt dan af van het vangnet dat het deelplatform daarvoor heeft.

Kom je er zoals Stephan niet uit met de andere partij of het deelplatform, dan rest eigenlijk alleen de stap naar de rechter. "Gaat het om kleine bedragen, dan is een rechtszaak een flinke drempel", zegt Robin Perik van de stichting Geschillencommissies. "De moeite en kosten van een rechtszaak wegen vaak niet op tegen de uiteindelijke schadevergoeding. En het is nog maar de vraag wie de rechter aansprakelijk houdt voor de schade: de gevlogen vandaal of het verhuurplatform."

Het advies van de Consumentenbond: lees je goed in, voordat aan het 'delen' slaat, zodat je weet wat je rechten zijn. "Wees je bovendien bewust van de risico's", zegt woordvoerder Gerard Spierenburg. "Want niet iedereen is even netjes." Dat weet Stephan, die hiervoor naar eigen zeggen nog nooit problemen heeft gehad met huurders, inmiddels ook.