Trumps tegel op de Walk of Fame vernield... alweer

Opnieuw heeft een tegenstander van de Amerikaanse president Trump zijn frustraties botgevierd op de tegel van de president die is opgenomen in de beroemde Walk of Fame in Hollywood. Dit keer gebruikte een man van 24 een pikhouweel om de tegel kapot te slaan. Daarna gaf hij zich over aan de politie.

De ster van Trump werd al in 2007 op de Walk of Fame gelegd, maar pas sinds zijn verkiezingscampagne in 2016 is de tegel meerdere keren doelwit geweest van vandalen.

Een aanhanger van de Amerikaanse president is bij de vernielde tegel gaan staan, naar eigen zeggen om verdere aantasting te voorkomen. "Dit is een toeristische bezienswaardigheid", zegt de 58-jarige Gregg Donovan, "Mensen moeten hun boosheid hier niet op loslaten." Ondertussen houdt hij een bord omhoog met de tekst "Trump 2020", verwijzend naar een mogelijke herverkiezing van de president in dat jaar.

Gitaarkoffer

De vandaal heeft volgens de politie om half vier 's nachts toegeslagen met zijn pikhouweel, die hij zou hebben verstopt in een gitaarkoffer. De man wordt aangeklaagd voor vandalisme en moet 20.000 dollar borg betalen om vrij te komen.

Hieronder het opruimen van de vernielde ster van Trump.