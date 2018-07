Foto uit dierentuin gaat viral in Egypte: is dit een zebra of een geverfde ezel?

Duizenden reacties op een Facebookpost van de Egyptische jongen Mahmoud maken duidelijk dat niet alleen hij zich verbaast over een vermommingstruc die een nieuwe dierentuin in Caïro uitgehaald lijkt te hebben: een ezel beschilderen met zwarte strepen om 'm voor zebra door te laten gaan.

Mahmoud bezocht het pas geopende International Garden Municipal Park in Caïro afgelopen weekend en plaatste een foto van een zebra waarvan de strepen op z'n hoofd merkwaardig waren uitgeveegd. Verder heeft het dier opvallend lange oren, voor een zebra.

Egyptische media pikten de Facebookpost op en legden de foto voor aan deskundigen. Die waren unaniem: dit is geen zebra maar een beschilderde ezel.

Een radiostation wist de leiding van de dierentuin te pakken te krijgen. Ondanks het overtuigende bewijsmateriaal ontkent de manager in alle toonaarden. Volgens hem is er geen druppel verf aan te pas gekomen en loopt er gewoon een zebra rond in zijn park.