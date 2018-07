Acht jaar voor vrouw die overspelige man in brandende slaapkamer opsloot

Een vrouw uit Almere is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar omdat ze haar partner wilde doden. Ze sloot hem op in de slaapkamer en stak het huis in brand.

Eind vorig jaar goot de vrouw een jerrycan met benzine leeg in de slaapkamer waar de man lag te slapen. Ze trok de slaapkamerdeur dicht en stak het huis met benzine en een gasbrander in brand. Eerder had ze al de deurklink aan de binnenkant weggehaald. De ramen en balkondeuren waren ook dicht en ze had de batterijen uit de rookmelders gehaald.

De man kon ontsnappen doordat er in de slaapkamer nog een sleutel lag van de balkondeur. Toen hij zijn vrouw kort daarna trof op de trap smeet ze benzine tegen zijn shirt en probeerde hem aan te steken met de gasbrander. De man liep tweedegraads brandwonden op, meldt Omroep Flevoland.

De rechtbank zegt dat er sprake is van voorbedachte raad "en dus van poging tot moord". Volgens de rechtbank is de Almeerse verminderd toerekeningsvatbaar. De vrouw heeft spijt en wil zich laten behandelen. Ze was boos op de man omdat hij een affaire had.