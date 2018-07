Politie doet vondst in bos Roermond bij onderzoek naar moord

Begin mei werd ter hoogte van Gilze langs de A58 in de berm een automatisch vuurwapen gevonden. Vermoedelijk werd de man daarmee doodgeschoten. Een paar dagen na de schietpartij waren langs dezelfde weg al persoonlijke spullen van het slachtoffer gevonden.

Na onderzoek werden er zes verdachten aangehouden. Het gaat om drie mannen uit Roermond, een man uit Venlo, een vrouw uit Geleen en een vrouw uit Sittard. De verdachten zijn tussen de 21 en 28 jaar. Ze zitten nog vast.

Voorwerp gebruiken in verhoren

Uit het onderzoek bleek dat in het bos in Roermond mogelijk voorwerpen verstopt zouden liggen die van belang zouden kunnen zijn voor de zaak. Daarom werd daar vanmorgen gezocht.

"Het voorwerp is belangrijk in de zaak, anders gaan we niet een heel perceel van A tot Z doorzoeken", zegt een woordvoerder van de politie. Wel hadden de agenten gehoopt meer te vinden in het gebied. Dat is niet gebeurd. "We gaan wat we hebben gevonden nu gebruiken in de verhoren met de verdachten."