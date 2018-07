Mentale toestand van piloten eerder en vaker getest

Piloten moeten voortaan eerder en vaker tests ondergaan om te bekijken of ze geestelijk gezond zijn. De Europese Commissie heeft daarvoor nieuwe regels gepresenteerd. Aanleiding is de crash met een toestel van Germanwings, drie jaar geleden. Een copiloot met geestelijke problemen liet een vliegtuig met tientallen passagiers toen opzettelijk neerstorten.

In de nieuwe Europese regels is onder meer opgenomen dat een luchtvaartmaatschappij een nieuwe piloot die in dienst komt uitgebreid psychologisch moet laten testen. Verder worden steekproefsgewijze alcoholcontroles verplicht gesteld voor piloten en cabinepersoneel van alle Europese luchtvaartmaatschappijen, en van maatschappijen die vliegen op de Europese Unie.

In de nieuwe regelgeving staat ook dat er een hulpprogramma komt waar piloten terechtkunnen om te praten over geestelijke problemen die hun werk in gevaar kunnen brengen, en om een oplossing voor die problemen te vinden.

Twee jaar

Vliegend personeel ondergaat nu al regelmatig medische testen, maar uitgebreid onderzoek naar de mentale gezondheidstoestand is daar nog geen onderdeel van.

Luchtvaartmaatschappijen en EU-lidstaten krijgen twee jaar de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen. De Europese Commissie komt met de maatregelen op basis van een advies van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA).

Germanwings-vlucht 9525 stortte op 24 maart 2015 neer in Frankrijk, op weg van Barcelona naar Düsseldorf. Copiloot Andreas Lubitz sloot zichzelf op in de cockpit en liet het toestel crashen. Alle 150 inzittenden kwamen om. Al snel bleek dat Lubitz mentale problemen had, maar bij Germanwings was niemand daarvan op de hoogte.